Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставили на продажу

Находящаяся в Ливадии на южном берегу Крыма национализированная квартира Владимира Зеленского выставлена на продажу путём открытого аукциона. Об этом в региональном Министерстве имущественных и земельных отношений рассказали РИА "Новости".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, лот размещён на официальном портале "ГИС Торги". Общая площадь этой квартиры, оформленной на жену Елену Зеленскую, составляет 119,5 квадратных метра.

Ялтинская квартира четы Зеленских выставлена на торги за 24,6 миллиона рублей. Сам аукцион пройдёт в электронной форме 30 октября, а заявки на участие в этом мероприятии принимаются до 26 октября.