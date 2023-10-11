Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставили на продажу
Национализированную квартиру Зеленского в Крыму выставили на аукционе за 24,6 млн
Дом в посёлке Ливадия с пентхаусом Зеленского. Обложка © kp.ru / Александра Тимощенко
Находящаяся в Ливадии на южном берегу Крыма национализированная квартира Владимира Зеленского выставлена на продажу путём открытого аукциона. Об этом в региональном Министерстве имущественных и земельных отношений рассказали РИА "Новости".
Как сообщили в пресс-службе ведомства, лот размещён на официальном портале "ГИС Торги". Общая площадь этой квартиры, оформленной на жену Елену Зеленскую, составляет 119,5 квадратных метра.
Ялтинская квартира четы Зеленских выставлена на торги за 24,6 миллиона рублей. Сам аукцион пройдёт в электронной форме 30 октября, а заявки на участие в этом мероприятии принимаются до 26 октября.
Председатель республиканского парламента Владимир Константинов в беседе с журналистами заявил, что средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников СВО и их семей, а также на развитие населённых пунктов региона. По его словам, работа по выявлению имущества украинских олигархов в Крыму продолжается.
Напомним, что крымский парламент весной национализировал квартиру семьи Зеленского в Ялте. Она находится в элитном ЖК "Император" в посёлке Ливадия. Стоит квартира 200–300 тысяч долларов.