Стала известна стоимость национализированной квартиры Зеленского в Крыму

Он считает, что для Зеленского эти деньги ничего не значат, "это смех, он в день больше кладёт в карман". По словам главы крымского парламента, лидер Незалежной "приобрёл эту квартиру, ещё будучи обычным клоуном, не кровавым, как сейчас", а теперь уже никто и не помнит, как профессионально он смешил народ.