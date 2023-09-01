Стала известна стоимость национализированной квартиры Зеленского в Крыму
Константинов: Национализированное жильё Зеленского в Ялте стоит $200–300 тысяч
Стоимость национализированной квартиры украинского президента Владимира Зеленского в посёлке Ливадия на южном берегу Крыма составляет 200–300 тысяч долларов. Об этом сообщил РИА "Новости" глава парламента полуострова Владимир Константинов.
Он считает, что для Зеленского эти деньги ничего не значат, "это смех, он в день больше кладёт в карман". По словам главы крымского парламента, лидер Незалежной "приобрёл эту квартиру, ещё будучи обычным клоуном, не кровавым, как сейчас", а теперь уже никто и не помнит, как профессионально он смешил народ.
"Этот образ им полностью утрачен. <...> Обратного пути у него нет. В том числе и обратного пути в Ялту", — заключил Константинов.
Напомним, крымский парламент весной национализировал квартиру семьи Зеленского в Ялте. Она находится в элитном ЖК "Император" в посёлке Ливадия.
kp.ru / Александра Тимощенко