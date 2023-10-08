Квартира Зеленского в Ялте уйдёт с молотка до конца октября

Некогда принадлежавшую Владимиру и Елене Зеленским квартиру в пригороде Ялты выставили на аукцион. Начальную стоимость недвижимости распорядительная дирекция имущества Республики Крым установила на уровне 24,6 миллиона рублей, свидетельствуют данные торгов.

Общая площадь национализированного жилища составляет почти 120 квадратных метров. Квартира расположена в посёлке Ливадия, она уйдёт с молотка уже 30 октября. Шаг аукциона — 1,23 миллиона. Регистрация на участие в торгах завершается 26 октября.