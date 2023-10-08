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8 октября, 03:28

Квартира Зеленского в Ялте уйдёт с молотка до конца октября

Бывшую квартиру Зеленских в Ялте выставили на торги за 24,6 миллиона рублей

Некогда принадлежавшую Владимиру и Елене Зеленским квартиру в пригороде Ялты выставили на аукцион. Начальную стоимость недвижимости распорядительная дирекция имущества Республики Крым установила на уровне 24,6 миллиона рублей, свидетельствуют данные торгов.

Общая площадь национализированного жилища составляет почти 120 квадратных метров. Квартира расположена в посёлке Ливадия, она уйдёт с молотка уже 30 октября. Шаг аукциона — 1,23 миллиона. Регистрация на участие в торгах завершается 26 октября.

Появилось видео изнутри бывшей квартиры Зеленского в Ялте, которая теперь принадлежит Крыму

Появилось видео изнутри бывшей квартиры Зеленского в Ялте, которая теперь принадлежит Крыму

Ялтинская резиденция Зеленского перешла в собственность Крыма в мае 2023 года. Тогда же под национализацию подпали ещё 56 объектов недвижимости, принадлежавших украинским политикам и бизнесменам.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Илья Пушкарев
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