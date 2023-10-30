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30 октября, 13:58

"Мы обычная семья": Москвичка купила пентхаус Зеленского ради крымского климата

Новой владелицей квартиры Зеленского в Крыму стала жена московского адвоката

Москвичка Ольга Липовецкая, ставшая новой владелицей квартиры Владимира Зеленского в Ялте, рассказала, что купила дом для семьи, чтобы дети пожили в хорошем крымском климате. При этом она не считает, что апартаменты заслуживают особого внимания.

"Я не считаю, что эта квартира стоит какого-то внимания. Мы обычная семья, просто приобретали для себя, для детей", — рассказала женщина в беседе с "Mash на волне".

Новой владелицей квартиры Зеленского в Крыму стала жена московского адвоката. Видео © "Mash на волне"

По данным телеграм-канала, супруг Ольги — московский адвокат Иван Тучков. Начинал свою карьеру в УВД ЦАО, а самым известным его делом стала защита одного из фигурантов уголовного дела о хищении 330 миллионов рублей у "Роскосмоса".

Появилось видео изнутри бывшей квартиры Зеленского в Ялте, которая теперь принадлежит Крыму

Появилось видео изнутри бывшей квартиры Зеленского в Ялте, которая теперь принадлежит Крыму

Напомним, что трёхкомнатный пентхаус площадью более 120 квадратных метров Елена Зеленская купила ещё в 2013 году. При этом известно, что Зеленский оплатил коммуналку в ялтинской квартире на год вперёд. Весной 2023 года элитное жильё было национализировано в пользу Республики Крым, а сегодня, 30 октября, его продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей.

Обложка ©

kp.ru / Александра Тимощенко

Александра Вишнякова
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