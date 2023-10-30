"Мы обычная семья": Москвичка купила пентхаус Зеленского ради крымского климата

Москвичка Ольга Липовецкая, ставшая новой владелицей квартиры Владимира Зеленского в Ялте, рассказала, что купила дом для семьи, чтобы дети пожили в хорошем крымском климате. При этом она не считает, что апартаменты заслуживают особого внимания.

"Я не считаю, что эта квартира стоит какого-то внимания. Мы обычная семья, просто приобретали для себя, для детей", — рассказала женщина в беседе с "Mash на волне".

Новой владелицей квартиры Зеленского в Крыму стала жена московского адвоката. Видео © "Mash на волне"