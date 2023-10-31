Кремль назвал особый режим для уходящих компаний орудием борьбы с квазивойной против России

Причиной введения особого режима для уходящих из России компаний из недружественных стран является "квазивойна", которую в отношении РФ развернул Коллективный Запад. Об этом в разговоре с журналистами сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Но с учётом той, наверное, квазивойны, которая ведётся с РФ Коллективным Западом, в том числе и экономической войны, конечно же, в отношении западных компаний, которые отсюда выходят под давлением своих правительств, действует особый режим", — объяснил Песков.