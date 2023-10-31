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31 октября, 10:09

Кремль назвал особый режим для уходящих компаний орудием борьбы с квазивойной против России

Песков назвал "квазивойной" действия Коллективного Запада в отношении России

Причиной введения особого режима для уходящих из России компаний из недружественных стран является "квазивойна", которую в отношении РФ развернул Коллективный Запад. Об этом в разговоре с журналистами сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Но с учётом той, наверное, квазивойны, которая ведётся с РФ Коллективным Западом, в том числе и экономической войны, конечно же, в отношении западных компаний, которые отсюда выходят под давлением своих правительств, действует особый режим", объяснил Песков.

"Леруа Мерлен" возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний в России

"Леруа Мерлен" возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний в России

Ранее Песков заявил о том, что Россия остаётся открытой для зарубежных инвестиций и компаний. Он отметил, что РФ по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы зарубежных компаний.

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LIFE / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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