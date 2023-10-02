"Леруа Мерлен" возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний в России

Французская розничная сеть товаров для дома Leroy Merlin возглавила опубликованный Forbes рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России. Её выручка по итогам прошлого года составила 529,7 миллиарда рублей.

Второе место заняла японская JT Groupe с выручкой в размере 432,6 миллиарда рублей, а на третьей строчке оказалась американская Philip Morris International (399,9 миллиарда). Кроме того, в десятку вошли PepsiCo, Elo Group, VEON, Metro AG, Mars, Nestle и Chery Automobile.

К слову, в прошлом году "Леруа Мерлен" занимала лишь второе место, тогда как лидерские позиции были у немецкого производителя авто Volkswagen Group. Компания потеряла лидерство в связи с уходом с российского рынка. Помимо неё из РФ также ушли ещё 22 компании, при этом количество китайских организаций увеличилось. Тем не менее абсолютным лидером по количеству компаний в списке остаются США (было десять, осталось шесть).