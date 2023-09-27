Российские товары почти полностью заменили импорт в "Леруа Мерлене"

Отечественные товары теперь представляют 90% ассортимента французской сети строительных магазинов Leroy Merlin ("Леруа Мерлен") в России. Как сообщает SHOT, это произошло после перезаключения договора компании-владельца с российскими производителями. Кроме того, в ближайшее время магазин поменяет своё название.

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В беседе с телеграм-каналом продавцы подтвердили переход на отечественных поставщиков. Так, теперь вместо польского ламината покупателю представлены на выбор покрытия из России, Узбекистана и Китая. А вот в отделке дверей, обоев практически весь ассортимент занимают российские товары, в продаже пока остаются лишь остатки импорта.

"Мы локализовались в России. Всё, что здесь есть, теперь Россия производит", — отметила одна из опрошенных сотрудниц "Леруа".