"Леруа Мерлен" избавляется от своих складов в Подмосковье

Французский ретейлер Leroy Merlin ("Леруа Мерлен") продаёт свои складские площади в России. Об этом пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Речь идёт о двух логопарках: первый занимает около 130 тысяч квадратных метров в индустриальном парке "Южные врата" в Шебанцеве (Домодедово), а второй — 140 тысяч квадратов в комплексе "Белый Раст" в Дмитровском районе. По данным "Коммерсанта", на эти активы претендуют Central Properties и "Венталл-Девелопмент", который стал владельцем складских площадей у покинувшей Россию чешской компании PPF Group.