"Леруа Мерлен" избавляется от своих складов в Подмосковье
"Коммерсант" узнал о планах Leroy Merlin продать свои склады в России
Французский ретейлер Leroy Merlin ("Леруа Мерлен") продаёт свои складские площади в России. Об этом пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Речь идёт о двух логопарках: первый занимает около 130 тысяч квадратных метров в индустриальном парке "Южные врата" в Шебанцеве (Домодедово), а второй — 140 тысяч квадратов в комплексе "Белый Раст" в Дмитровском районе. По данным "Коммерсанта", на эти активы претендуют Central Properties и "Венталл-Девелопмент", который стал владельцем складских площадей у покинувшей Россию чешской компании PPF Group.
Ранее стало известно, что российскую сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin передадут локальному менеджменту. Такое решение приняла владелец компании — французская группа ADEO. Её представители заверили, что смена владельца не повлияет на бизнес. Все рабочие места в Leroy Merlin тоже обещают сохранить.
ТАСС / Сергей Савостьянов