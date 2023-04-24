КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 08:14

"Леруа Мерлен" избавляется от своих складов в Подмосковье

"Коммерсант" узнал о планах Leroy Merlin продать свои склады в России

Французский ретейлер Leroy Merlin ("Леруа Мерлен") продаёт свои складские площади в России. Об этом пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Речь идёт о двух логопарках: первый занимает около 130 тысяч квадратных метров в индустриальном парке "Южные врата" в Шебанцеве (Домодедово), а второй — 140 тысяч квадратов в комплексе "Белый Раст" в Дмитровском районе. По данным "Коммерсанта", на эти активы претендуют Central Properties и "Венталл-Девелопмент", который стал владельцем складских площадей у покинувшей Россию чешской компании PPF Group.

Раскрыта судьба магазинов Leroy Merlin после ухода компании из России

Раскрыта судьба магазинов Leroy Merlin после ухода компании из России

Ранее стало известно, что российскую сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin передадут локальному менеджменту. Такое решение приняла владелец компании — французская группа ADEO. Её представители заверили, что смена владельца не повлияет на бизнес. Все рабочие места в Leroy Merlin тоже обещают сохранить.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Алексей Берковиц
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