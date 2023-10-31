Песков: Россия остаётся открытой для зарубежных инвестиций и компаний
Россия по-прежнему остаётся открытой для зарубежных инвестиций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Может, кто-то скажет, что сейчас это противоречиво звучит. Но вовсе нет: многие ниши, которые освобождаются после ухода одних компаний, занимаются другими. РФ продолжает оставаться открытой страной, оставаться заинтересованной, по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы зарубежных компаний", — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что те бизнесмены, которые уже работают в РФ, могут это подтвердить.
А ранее президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявил, что зарубежные компании, которые ушли с российского рынка после введения санкций, нельзя назвать "бойцами", так как они не боролись за свои интересы.
LIFE / Павел Баранов