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31 октября, 09:48

Песков: Россия остаётся открытой для зарубежных инвестиций и компаний

Россия по-прежнему остаётся открытой для зарубежных инвестиций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Может, кто-то скажет, что сейчас это противоречиво звучит. Но вовсе нет: многие ниши, которые освобождаются после ухода одних компаний, занимаются другими. РФ продолжает оставаться открытой страной, оставаться заинтересованной, по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы зарубежных компаний", — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что те бизнесмены, которые уже работают в РФ, могут это подтвердить.

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А ранее президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявил, что зарубежные компании, которые ушли с российского рынка после введения санкций, нельзя назвать "бойцами", так как они не боролись за свои интересы.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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