Девять беспилотников сбито и перехвачено над Калужской и Московской областями
Девять украинских беспилотников сбито за ночь над Калужской и Московской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.
Как уточнил губернатор Калужской области Владислав Шапша, БПЛА был сбит на территории Сухиничского района. Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых дронах в Наро-Фоминском городском округе. В обоих случаях пострадавших и разрушений не было.
ТАСС / Николай Гынгазов