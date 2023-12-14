Девять беспилотников сбито и перехвачено над Калужской и Московской областями

Девять украинских беспилотников сбито за ночь над Калужской и Московской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.