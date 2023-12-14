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14 декабря, 03:52

Девять беспилотников сбито и перехвачено над Калужской и Московской областями

Девять украинских беспилотников сбито за ночь над Калужской и Московской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.

Как уточнил губернатор Калужской области Владислав Шапша, БПЛА был сбит на территории Сухиничского района. Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.

В аэропортах РФ установят средства обнаружения и противодействия беспилотникам

В аэропортах РФ установят средства обнаружения и противодействия беспилотникам

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых дронах в Наро-Фоминском городском округе. В обоих случаях пострадавших и разрушений не было.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Артур Лапсаков
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