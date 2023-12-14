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14 декабря, 02:32

Второй за ночь беспилотник сбили в Подмосковье

Собянин: Силы ПВО пресекли ещё одну атаку в Наро-Фоминском городском округе

Вторая попытка пролёта беспилотника на Москву пресечена в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе)", — написал градоначальник, уточнив, что разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, нет.

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О первой отражённой атаке Собянин сообщил в ночь на 14 декабря. Беспилотник был сбит в Наро-Фоминском городском округе. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков не было.

Обложка ©

Unsplash / Aleksandr Popov

Артур Лапсаков
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