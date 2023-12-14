Второй за ночь беспилотник сбили в Подмосковье

Вторая попытка пролёта беспилотника на Москву пресечена в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе)", — написал градоначальник, уточнив, что разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, нет.