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15 декабря, 21:37

За вечер 15 декабря над Крымом сбили 32 беспилотника

Минобороны сообщило об уничтожении ещё шести беспилотников над Крымом

Ещё шесть украинских беспилотников сбито над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака осуществлялась в период с 23:00 до 23:50 мск. Работали дежурные средства противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве.

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Напомним, с 20:30 до 22:30 мск средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников. О каких-либо повреждениях в ведомстве не уточнили.

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Getty Images / alxpin

Артур Лапсаков
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