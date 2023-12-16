За вечер 15 декабря над Крымом сбили 32 беспилотника

Ещё шесть украинских беспилотников сбито над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака осуществлялась в период с 23:00 до 23:50 мск. Работали дежурные средства противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве.