За вечер 15 декабря над Крымом сбили 32 беспилотника
Минобороны сообщило об уничтожении ещё шести беспилотников над Крымом
Ещё шесть украинских беспилотников сбито над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.
Атака осуществлялась в период с 23:00 до 23:50 мск. Работали дежурные средства противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве.
Напомним, с 20:30 до 22:30 мск средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников. О каких-либо повреждениях в ведомстве не уточнили.
Обложка ©
Getty Images / alxpin