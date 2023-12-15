Российская ПВО уничтожила 26 украинских беспилотников над Крымом за два часа
Минобороны сообщило об уничтожении 26 дронов над Крымом за два часа
26 украинских беспилотников уничтожено над Крымом за два часа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Средства ПВО работали с 20:30 мск до 22:30, пресекая попытку атаки дронами самолётного типа, указали в ведомстве.
А ранее ФСБ выявила в Крыму деятельность разветвлённой агентурной сети спецслужб Украины. Всего было задержано 18 человек, десять из них, виновных в подготовке диверсий, осуждены.
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