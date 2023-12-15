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15 декабря, 19:46

Российская ПВО уничтожила 26 украинских беспилотников над Крымом за два часа

Минобороны сообщило об уничтожении 26 дронов над Крымом за два часа

26 украинских беспилотников уничтожено над Крымом за два часа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Средства ПВО работали с 20:30 мск до 22:30, пресекая попытку атаки дронами самолётного типа, указали в ведомстве.

Минобороны: Средства ПВО сбили ещё четыре беспилотника над Курской областью

Минобороны: Средства ПВО сбили ещё четыре беспилотника над Курской областью

А ранее ФСБ выявила в Крыму деятельность разветвлённой агентурной сети спецслужб Украины. Всего было задержано 18 человек, десять из них, виновных в подготовке диверсий, осуждены.

Обложка ©

Getty Images / bymuratdeniz

Артур Лапсаков
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