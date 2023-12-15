Минобороны: Средства ПВО сбили ещё четыре беспилотника над Курской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили ещё одну атаку украинских беспилотников над территорией Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в пятницу, 15 декабря. Там добавили, что уничтожены ещё четыре БПЛА.
"Сегодня около 18:40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — указано в сообщении оборонного ведомства.
А ранее Лайф писал, что около двух часов назад российская ПВО уничтожила два украинских дрона над Курской областью. Таким образом, общее число сбитых БПЛА составило шесть. До этого в четверг, 14 декабря, за ночь над Калужской и Московской областями было сбито девять украинских беспилотников.
Vk / Минобороны России