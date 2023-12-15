МВД России утвердило порядок подавления и уничтожения беспилотников, следует из опубликованного приказа ведомства. Речь идёт обо всех видах такой техники: подводной, надводной, а также беспилотном транспорте и "иных автоматизированных беспилотных комплексах".

Решение о пресечении их работы, указывается в документе, будет приниматься для защиты жизни, здоровья, имущества граждан, а также сотрудников органов внутренних дел, в том числе в местах проведения массовых мероприятий, на прилегающих территориях и в местах проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Бороться с дронами можно с помощью "подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов". Причём должностное лицо должно будет оценить опасность этого и учесть информацию из центра Единой системы организации воздушного движения РФ по использованию неба аппаратами.

Кроме того, при принятии решения должностное лицо должно сообщить об этом сотрудникам полиции, уполномоченным на исполнение. В свою очередь им необходимо исполнить задачу. Среди таких должностных лиц: министр внутренних дел и его заместители, руководители центрального аппарата МВД, руководители территориальных органов, их заместители и иные.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ряду силовых ведомств, в том числе Росгвардии, ФСБ и МВД, пресекать работу беспилотников. Также это позволено, в частности, сотрудникам МЧС при соблюдении ряда условий.