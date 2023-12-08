Американский дрон бесследно сдуло ветром в Японии
NHK: Американский дрон пропал во время учений в Японии, его могло унести ветром
На базе Сухопутных сил самообороны в префектуре Сидзуока в Японии в ходе учений, на которых военнослужащие США отрабатывали управление БПЛА, пропал один из американских дронов, весящий семь килограммов. По данным NHK, это произошло в четверг, 7 декабря.
В длину беспилотник достигает 1,4 метра, а размах его крыльев составляет 2,8 метра. По предварительным данным, устройство унесло сильным ветром. Пока данных о пострадавших и ущербе нет.
Ранее Лайф писал, что американский эсминец Carney и ряд торговых судов в Красном море обстреляли с территории Йемена. В результате никто не пострадал, а военный корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна.
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