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8 декабря, 15:48

Американский дрон бесследно сдуло ветром в Японии

NHK: Американский дрон пропал во время учений в Японии, его могло унести ветром

На базе Сухопутных сил самообороны в префектуре Сидзуока в Японии в ходе учений, на которых военнослужащие США отрабатывали управление БПЛА, пропал один из американских дронов, весящий семь килограммов. По данным NHK, это произошло в четверг, 7 декабря.

В длину беспилотник достигает 1,4 метра, а размах его крыльев составляет 2,8 метра. По предварительным данным, устройство унесло сильным ветром. Пока данных о пострадавших и ущербе нет.

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Ранее Лайф писал, что американский эсминец Carney и ряд торговых судов в Красном море обстреляли с территории Йемена. В результате никто не пострадал, а военный корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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