Весь экипаж погиб при крушении самолёта ВВС США у берегов Израиля

Катастрофа при дозаправке военного самолёта в Восточном Средиземноморье унесла жизни пятерых военнослужащих Соединённых Штатов. Об этом сказано в письменном заявлении Европейского командования (ЮКОМ) ВС США.

"Во время проведения плановой дозаправки в рамках военной подготовки американский военный самолёт с пятью военнослужащими потерпел крушение в Средиземном море. Все пять военнослужащих, находившихся на борту самолёта, погибли", — говорится в документе.