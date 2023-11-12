Весь экипаж погиб при крушении самолёта ВВС США у берегов Израиля
При крушении самолёта ВВС США над Средиземным морем погибло пятеро военных
Катастрофа при дозаправке военного самолёта в Восточном Средиземноморье унесла жизни пятерых военнослужащих Соединённых Штатов. Об этом сказано в письменном заявлении Европейского командования (ЮКОМ) ВС США.
"Во время проведения плановой дозаправки в рамках военной подготовки американский военный самолёт с пятью военнослужащими потерпел крушение в Средиземном море. Все пять военнослужащих, находившихся на борту самолёта, погибли", — говорится в документе.
Напомним, во время тренировочного полёта 10 ноября самолёт ВВС США упал в Средиземное море. Командование уточнило, что происшествие не связано с враждебными действиями.
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