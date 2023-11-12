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12 ноября, 16:50

Весь экипаж погиб при крушении самолёта ВВС США у берегов Израиля

При крушении самолёта ВВС США над Средиземным морем погибло пятеро военных

Катастрофа при дозаправке военного самолёта в Восточном Средиземноморье унесла жизни пятерых военнослужащих Соединённых Штатов. Об этом сказано в письменном заявлении Европейского командования (ЮКОМ) ВС США.

"Во время проведения плановой дозаправки в рамках военной подготовки американский военный самолёт с пятью военнослужащими потерпел крушение в Средиземном море. Все пять военнослужащих, находившихся на борту самолёта, погибли", говорится в документе.

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Напомним, во время тренировочного полёта 10 ноября самолёт ВВС США упал в Средиземное море. Командование уточнило, что происшествие не связано с враждебными действиями.

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Юрий Лысенко
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