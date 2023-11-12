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11 ноября, 22:11

Самолёт ВВС США на учениях потерпел крушение в водах Средиземного моря

Во время тренировочного полёта 10 ноября самолёт ВВС США упал в Средиземное море. Об этом сообщило Европейское командование ВС США (USEUCOM).

"...Американский военный самолёт, проводивший учения в восточной части Средиземного моря, потерпел аварию и упал", — сказано в заявлении ведомства.

Информация о самолёте и членах экипажа не сообщается. Командование лишь уточнило, что происшествие не связано с враждебными действиями.

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Пропавший на Чукотке Ан-2 мог упасть перед сопкой возле посёлка Полярный

А ранее в Канаде на подлёте к аэропорту потерпел крушение легкомоторный самолёт Piper PA-34 Seneca, все находившиеся на борту погибли. Трагедия произошла на западе страны, примерно в 100 километрах от Ванкувера.

Обложка ©

Unsplash / Dimitris Panagiotaras

Лариса Сафронова
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