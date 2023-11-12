Самолёт ВВС США на учениях потерпел крушение в водах Средиземного моря

Во время тренировочного полёта 10 ноября самолёт ВВС США упал в Средиземное море. Об этом сообщило Европейское командование ВС США (USEUCOM).

"...Американский военный самолёт, проводивший учения в восточной части Средиземного моря, потерпел аварию и упал", — сказано в заявлении ведомства.

Информация о самолёте и членах экипажа не сообщается. Командование лишь уточнило, что происшествие не связано с враждебными действиями.