Самолёт потерпел крушение в Канаде на подлёте к аэропорту

Три человека погибли в Канаде в результате крушения легкомоторного самолёта Piper PA-34 Seneca. Трагедия произошла на западе страны, примерно в 100 километрах от Ванкувера, сообщил местный телеканал CBC со ссылкой на экстренные службы и правоохранителей.

Воздушное судно совершило жёсткую посадку в непосредственной близости от аэропорта города Чилливак. Все находившиеся на борту люди погибли. К настоящему времени причина происшествия не установлена, сейчас этим занимается следственная группа. Район падения самолёта исследуется специалистами.

"Место происшествия оцеплено, сообщения о рисках для населения в этом районе не поступали", — приводит телеканал заявление Королевской канадской конной полиции (RCMP).