Самолёт потерпел крушение в Канаде на подлёте к аэропорту
Легкомоторный самолёт рухнул в Канаде, трое погибли
Три человека погибли в Канаде в результате крушения легкомоторного самолёта Piper PA-34 Seneca. Трагедия произошла на западе страны, примерно в 100 километрах от Ванкувера, сообщил местный телеканал CBC со ссылкой на экстренные службы и правоохранителей.
Воздушное судно совершило жёсткую посадку в непосредственной близости от аэропорта города Чилливак. Все находившиеся на борту люди погибли. К настоящему времени причина происшествия не установлена, сейчас этим занимается следственная группа. Район падения самолёта исследуется специалистами.
"Место происшествия оцеплено, сообщения о рисках для населения в этом районе не поступали", — приводит телеканал заявление Королевской канадской конной полиции (RCMP).
Схожий инцидент в начале октября произошёл и в американской Юте. Там сенатор от штата Северная Дакота Дуг Ларсен разбился на самолёте вместе с женой и двумя детьми.
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