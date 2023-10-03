Американский сенатор разбился в авиакатастрофе вместе с семьёй

Представляющий Северную Дакоту американский сенатор Дуг Ларсен погиб в результате крушения легкомоторного самолёта в Юте. По информации Associated Press, на борту воздушного судна в момент падения находилась вся семья политика, а именно — супруга и двое детей.

Изначально правоохранители штата не раскрывали имена жертв авиакатастрофы. В сообщении упоминалось лишь то, что в результате инцидента скончались четыре человека. Ясность внёс коллега Ларсена Дэвид Хог, который уведомил сенаторов о гибели члена верхней палаты Конгресса.

"Дуг Ларсен, его жена Эми и их двое детей погибли в авиакатастрофе прошлым вечером в штате Юта", — приводит издание выдержку из письма.