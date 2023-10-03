Американский сенатор разбился в авиакатастрофе вместе с семьёй
Сенатор от Северной Дакоты погиб в авиакатастрофе вместе с женой и двумя детьми
Сенатор Дуг Ларсен вместе с супругой. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / DOUG LARSEN
Представляющий Северную Дакоту американский сенатор Дуг Ларсен погиб в результате крушения легкомоторного самолёта в Юте. По информации Associated Press, на борту воздушного судна в момент падения находилась вся семья политика, а именно — супруга и двое детей.
Изначально правоохранители штата не раскрывали имена жертв авиакатастрофы. В сообщении упоминалось лишь то, что в результате инцидента скончались четыре человека. Ясность внёс коллега Ларсена Дэвид Хог, который уведомил сенаторов о гибели члена верхней палаты Конгресса.
"Дуг Ларсен, его жена Эми и их двое детей погибли в авиакатастрофе прошлым вечером в штате Юта", — приводит издание выдержку из письма.
А 17 сентября на севере Бразилии упал ближнемагистральный пассажирский самолёт, на борту которого находились 14 человек. Все они погибли.