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2 октября, 22:44

Американский сенатор разбился в авиакатастрофе вместе с семьёй

Сенатор от Северной Дакоты погиб в авиакатастрофе вместе с женой и двумя детьми

<p>Сенатор Дуг Ларсен вместе с супругой. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / DOUG LARSEN</p>

Сенатор Дуг Ларсен вместе с супругой. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / DOUG LARSEN

Представляющий Северную Дакоту американский сенатор Дуг Ларсен погиб в результате крушения легкомоторного самолёта в Юте. По информации Associated Press, на борту воздушного судна в момент падения находилась вся семья политика, а именно — супруга и двое детей.

Изначально правоохранители штата не раскрывали имена жертв авиакатастрофы. В сообщении упоминалось лишь то, что в результате инцидента скончались четыре человека. Ясность внёс коллега Ларсена Дэвид Хог, который уведомил сенаторов о гибели члена верхней палаты Конгресса.

"Дуг Ларсен, его жена Эми и их двое детей погибли в авиакатастрофе прошлым вечером в штате Юта", — приводит издание выдержку из письма.

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Илья Пушкарев
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