В Чечне опытнейший парашютист погиб, не рассчитав скорость при приземлении на воду

В Чечне во время финала Кубка России по парашютному спорту погиб один из участников — мастер спорта Дмитрий Беляев. Он не рассчитал высоту при приземлении и разбился о водную поверхность. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы компании по воздушной подготовке Goodsky.

Момент падения Дмитрия Беляева во время финала Кубка России по парашютному спорту в Чечне. Видео © VK / НТВ

"Во время проведения финала Кубка России по парашютному спорту в дисциплине "купольное пилотирование" произошёл несчастный случай. Погиб опытный спортсмен-парашютист, мастер спорта России Дмитрий Беляев 1978 года рождения, член спортивной сборной команды РФ по парашютному спорту, на счету которого более 3700 прыжков с парашютом", — говорится в публикации Goodsky.

В пресс-службе уточнили, что трагедия случилась во время пилотирования высокоскоростного парашюта. По предварительным данным, при заходе для приземления спортсмен неверно рассчитал высоту для совершения манёвра, из-за чего его вертикальная скорость при столкновении с водой была слишком высока.

Мобильный пункт медицины катастроф и спасатели находились на месте происшествия и сразу же после столкновения стали бороться за жизнь Дмитрия, незамедлительно приняв меры по реанимации, добавили представители Goodsky. К сожалению, жизнь спортсмену сохранить не удалось. Организация выразила соболезнования близким погибшего.

Международные соревнования и финал Кубка России по парашютному спорту, который проводится в Гудермесе на базе Университета спецназа, начались 2 октября. В них принимают участие порядка 100 спортсменов из РФ, Белоруссии и Казахстана. Торжественная церемония вручения наград была запланирована на 7 октября.