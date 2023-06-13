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13 июня, 12:00

Смертельный прыжок с парашютом рязанского директора "Инвитро" попал на видео

Директор "Инвитро" в Рязани Цыганов погиб после прыжка с парашютом в Коломне

Директор сети медицинских клиник "Инвитро" в Рязани Сергей Цыганов погиб после прыжка с парашютом в Коломне. Видео инцидента появилось в Сети.

Бизнесмен Сергей Цыганов погиб после прыжка с парашютом в Подмосковье. Видео © t.me / rzn_brief

По данным телеграм-канала SHOT, 52-летний Цыганов приехал из Рязани в Подмосковье. В выходные он совершал прыжок на аэродроме Коробчеево с вертолёта Ми-8. Мужчина неудачно выполнил разворот на высоте около 60 метров и на большой скорости полетел вниз. В тяжёлом состоянии пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице.

Обстоятельства происшествия выясняются. Цыганов являлся бывшим владельцем радиостанций "Европа плюс — Рязань" и "Русское радио — Рязань".

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Обложка ©

t.me / rzn_brief

Иван Косицын
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