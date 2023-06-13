Смертельный прыжок с парашютом рязанского директора "Инвитро" попал на видео

Директор сети медицинских клиник "Инвитро" в Рязани Сергей Цыганов погиб после прыжка с парашютом в Коломне. Видео инцидента появилось в Сети.

По данным телеграм-канала SHOT, 52-летний Цыганов приехал из Рязани в Подмосковье. В выходные он совершал прыжок на аэродроме Коробчеево с вертолёта Ми-8. Мужчина неудачно выполнил разворот на высоте около 60 метров и на большой скорости полетел вниз. В тяжёлом состоянии пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице.