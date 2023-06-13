Смертельный прыжок с парашютом рязанского директора "Инвитро" попал на видео
Директор "Инвитро" в Рязани Цыганов погиб после прыжка с парашютом в Коломне
Директор сети медицинских клиник "Инвитро" в Рязани Сергей Цыганов погиб после прыжка с парашютом в Коломне. Видео инцидента появилось в Сети.
Бизнесмен Сергей Цыганов погиб после прыжка с парашютом в Подмосковье. Видео © t.me / rzn_brief
По данным телеграм-канала SHOT, 52-летний Цыганов приехал из Рязани в Подмосковье. В выходные он совершал прыжок на аэродроме Коробчеево с вертолёта Ми-8. Мужчина неудачно выполнил разворот на высоте около 60 метров и на большой скорости полетел вниз. В тяжёлом состоянии пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице.
Обстоятельства происшествия выясняются. Цыганов являлся бывшим владельцем радиостанций "Европа плюс — Рязань" и "Русское радио — Рязань".
Ранее Лайф писал, что пилот самодельного мотодельтаплана поднял аппарат в воздух, но погиб во время неудачного приземления в Хабаровском крае. Свидетелями трагедии стали жители посёлка Победа, которые вызвали полицию и скорую.
t.me / rzn_brief