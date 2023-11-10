Пропавший на Чукотке Ан-2 мог упасть перед сопкой возле посёлка Полярный

Пропавший на Чукотке самолёт Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа", по предварительным данным, упал перед сопкой в районе посёлка Полярный. Об этом сообщает Mash.

Сейчас спасатели планируют применить технику помощнее, чтобы всё-таки исследовать территорию и отыскать воздушное судно. Изначально туда отправили вездеход, но из-за обилия снега ему пришлось вернуться. Командир экипажа Алексей Левин на связь пока так и не выходит. По информации телеграм-канала, на борту находилось не три, а два человека. Единственным пассажиром является врио главы артели старателей "Полярная" Олег Петреченко. Основной деятельностью предприятия является добыча руд и песков драгметаллов.

Также известно, что борт перевозил 150 килограммов груза — это ящики с сигаретами, цепи для бензопил, продукты и личные вещи. По пути назад пилот должен был забрать восьмерых рабочих, но в назначенное время самолёт не прибыл. Тогда представители предприятия и обратились в экстренные службы, сообщив об инциденте.