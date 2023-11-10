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10 ноября, 04:51

На Чукотке пропал самолёт Ан-2

На Чукотке пропал самолёт Ан-2 с двумя членами экипажа и пассажиром на борту

На Чукотке пропал самолёт Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа". На борту находятся два члена экипажа и один пассажир, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, пропавший борт мог совершить аварийную посадку в 16 километрах от посёлка Полярный. Сейчас туда едут спасатели на вездеходах. Самолёт, перевозивший 150 кг груза, выполнял рейс по маршруту Певек – Полярный – Певек. В каком сейчас состоянии Ан-2, неизвестно, очевидцы в последний раз видели его неподалёку от Полярного.

На борту находились:

  • Алексей Левин, командир экипажа,
  • Олег Петриченко, пассажир.

Данные второго пилота уточняются.

В аэропорту Ханты-Мансийска самолёт "Аэрофлота" выкатился за пределы полосы

В аэропорту Ханты-Мансийска самолёт "Аэрофлота" выкатился за пределы полосы

Ранее Лайф писал, что самолёт выкатился за пределы полосы при посадке в аэропорту Перми. В этот момент на борту находилось 186 пассажиров и шесть членов экипажа.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Никита Никонов
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