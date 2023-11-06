В аэропорту Ханты-Мансийска самолёт "Аэрофлота" выкатился за пределы полосы

Самолёт авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва – Ханты-Мансийск, выкатился со взлётно-посадочной полосы в аэропорту столицы Югры. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

Согласно записи, при развороте на 180 градусов после посадки борт выкатился с ВПП из-за обледенения рулевой дорожки. Командир воздушного судна запросил тягач для освобождения, после чего лайнер был отбуксирован на стоянку. Пассажиров высадили штатно. Осмотр воздушного судна показал, что повреждения отсутствуют. Ход проверки самолёта контролировала транспортная прокуратура, сейчас лайнер вылетел в Москву.

Однако в пресс-службе "Аэрофлота" опровергли выкат со взлётно-посадочной полосы, но не стали отрицать скольжение.

"Информация о выкатке воздушного судна за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Ханты-Мансийска не соответствует действительности. После посадки на этапе разворота воздушного судна из-за низкого коэффициента сцепления произошло кратковременное скольжение. Самолёт остался на ВПП. В соответствии с правилами выполнения полётов командир судна запросил буксировочный тягач для исключения рисков повторения скольжения", — рассказали в пресс-службе.