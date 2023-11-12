В Техасе легкомоторный самолёт выкатился с аэродрома и устроил ДТП

В США легкомоторный самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и столкнулся с проезжавшим мимо авто. ЧП попало на видео, кадры очевидцы выложили в социальных сетях.

Самолёт попал в ДТП с автомобилем в Техасе. Видео © Twitter / NationalIndNews

По данным телеканала NBC, всё произошло вчера в аэропорту Аэро-Кантри в американском штате Техас во время аварийной посадки. Lancair IV-P хотел приземлиться, однако не смог снизить скорость и выкатился за пределы аэродрома. На борту воздушного судна в момент ЧП находилось два человека, ещё один был за рулём протараненного авто.

Все выжили, но есть пострадавший. Он получил травмы лёгкой степени тяжести и был госпитализирован. Теперь в инциденте разбирается Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).