В Техасе легкомоторный самолёт выкатился с аэродрома и устроил ДТП
NBC: В США самолёт при посадке выкатился за ВПП и протаранил автомобиль
Самолёт попал в ДТП с автомобилем в Техасе. Обложка © Twitter / Brandi_Rand
В США легкомоторный самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и столкнулся с проезжавшим мимо авто. ЧП попало на видео, кадры очевидцы выложили в социальных сетях.
Самолёт попал в ДТП с автомобилем в Техасе. Видео © Twitter / NationalIndNews
По данным телеканала NBC, всё произошло вчера в аэропорту Аэро-Кантри в американском штате Техас во время аварийной посадки. Lancair IV-P хотел приземлиться, однако не смог снизить скорость и выкатился за пределы аэродрома. На борту воздушного судна в момент ЧП находилось два человека, ещё один был за рулём протараненного авто.
Все выжили, но есть пострадавший. Он получил травмы лёгкой степени тяжести и был госпитализирован. Теперь в инциденте разбирается Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).
Ранее Лайф рассказывал, что самолёт американских ВВС потерпел крушение во время тренировочного полёта. В результате ЧП воздушное судно рухнуло в воды Средиземного моря. О том, сколько человек находилось на борту в этот момент, неизвестно, однако уточнялось, что это не связано с враждебными действиями.