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12 ноября, 12:49

В Техасе легкомоторный самолёт выкатился с аэродрома и устроил ДТП

NBC: В США самолёт при посадке выкатился за ВПП и протаранил автомобиль

<p>Самолёт попал в ДТП с автомобилем в Техасе. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Brandi_Rand/status/1723418742305034673" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Brandi_Rand</a></p>

Самолёт попал в ДТП с автомобилем в Техасе. Обложка © Twitter / Brandi_Rand

В США легкомоторный самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и столкнулся с проезжавшим мимо авто. ЧП попало на видео, кадры очевидцы выложили в социальных сетях.

Самолёт попал в ДТП с автомобилем в Техасе. Видео © Twitter / NationalIndNews

По данным телеканала NBC, всё произошло вчера в аэропорту Аэро-Кантри в американском штате Техас во время аварийной посадки. Lancair IV-P хотел приземлиться, однако не смог снизить скорость и выкатился за пределы аэродрома. На борту воздушного судна в момент ЧП находилось два человека, ещё один был за рулём протараненного авто.

Все выжили, но есть пострадавший. Он получил травмы лёгкой степени тяжести и был госпитализирован. Теперь в инциденте разбирается Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

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Ранее Лайф рассказывал, что самолёт американских ВВС потерпел крушение во время тренировочного полёта. В результате ЧП воздушное судно рухнуло в воды Средиземного моря. О том, сколько человек находилось на борту в этот момент, неизвестно, однако уточнялось, что это не связано с враждебными действиями.

Николь Вербер
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