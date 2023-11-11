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Опубликовано 11 ноября 2023, 13:11

Министр обороны Хорватии попал в смертельное ДТП

Глава Минобороны Хорватии Баножич стал участником смертельного ДТП

Глава Минобороны Хорватии Марио Баножич. Обложка © ТАСС / POOL / EPA / GEOFFROY VAN DER HASSELT

Глава Минобороны Хорватии Марио Баножич. Обложка © ТАСС / POOL / EPA / GEOFFROY VAN DER HASSELT

Глава Минобороны Хорватии Марио Баножич попал в аварию, в результате которой погиб водитель другого автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Всё произошло сегодня утром на выезде из города Винковцы в сторону Жупани. Баножич ехал по трассе на личном авто, однако столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП мужчина, находившийся за рулём второго транспортного средства, скончался от полученных травм.

При этом серьёзные ранения получил и Баножич, однако его жизнь находится вне опасности. Его госпитализировали в больницу Винковского уезда. Прокуратура проводит расследование по факту ДТП.

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Николь Вербер
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