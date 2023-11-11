Министр обороны Хорватии попал в смертельное ДТП

Глава Минобороны Хорватии Марио Баножич попал в аварию, в результате которой погиб водитель другого автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Всё произошло сегодня утром на выезде из города Винковцы в сторону Жупани. Баножич ехал по трассе на личном авто, однако столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП мужчина, находившийся за рулём второго транспортного средства, скончался от полученных травм.

При этом серьёзные ранения получил и Баножич, однако его жизнь находится вне опасности. Его госпитализировали в больницу Винковского уезда. Прокуратура проводит расследование по факту ДТП.