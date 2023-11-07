17-летний чемпион по регби трагически погиб после жуткого ДТП в Красноярске
Скончался чемпион по регби Хлобозов, попавший в больницу после ДТП в Красноярске
Назар Хлобозов. Фото © Спортивный регбийный клуб "Красный Яр"
В красноярской больнице скончался получивший тяжёлые травмы пассажир легковушки, которую вынесло на встречную полосу прямо под колёса автобуса. Это участник местного регбийного клуба "Красный Яр" 17-летний Назар Хлобозов. О смерти спортсмена сообщили в самом клубе.
Момент ДТП, в которое попал Назар Хлобозов. Видео © t.me / Kras Mash
"Назару было всего 17 лет. Один из самых талантливых воспитанников РК "Красный Яр", неоднократный победитель первенства России, чемпион страны среди юношей ушёл из жизни в самом начале. Ужасная трагедия", — уточняется в тексте.
Напомним, авария произошла в Красноярске 5 ноября. "Лада-приора" вылетела на скользкой дороге прямо под автобус. Водитель легковушки и два пассажира скончались на месте, а сидевший с ними 17-летний подросток Назар Хлобозов был госпитализирован в тяжёлом состоянии. В автобусе никто не пострадал. По предварительной информации, причиной ДТП стала летняя резина "Лады-приоры".