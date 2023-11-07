17-летний чемпион по регби трагически погиб после жуткого ДТП в Красноярске

В красноярской больнице скончался получивший тяжёлые травмы пассажир легковушки, которую вынесло на встречную полосу прямо под колёса автобуса. Это участник местного регбийного клуба "Красный Яр" 17-летний Назар Хлобозов. О смерти спортсмена сообщили в самом клубе.

Момент ДТП, в которое попал Назар Хлобозов. Видео © t.me / Kras Mash

"Назару было всего 17 лет. Один из самых талантливых воспитанников РК "Красный Яр", неоднократный победитель первенства России, чемпион страны среди юношей ушёл из жизни в самом начале. Ужасная трагедия", — уточняется в тексте.