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7 ноября, 17:18

17-летний чемпион по регби трагически погиб после жуткого ДТП в Красноярске

Скончался чемпион по регби Хлобозов, попавший в больницу после ДТП в Красноярске

<p>Назар Хлобозов. Фото © <a href="http://www.yar-rugby.ru/news/v-avarii-tragicheski-pogib-nazar-khlobozov.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Спортивный регбийный клуб "Красный Яр"</a></p>

Назар Хлобозов. Фото © Спортивный регбийный клуб "Красный Яр"

В красноярской больнице скончался получивший тяжёлые травмы пассажир легковушки, которую вынесло на встречную полосу прямо под колёса автобуса. Это участник местного регбийного клуба "Красный Яр" 17-летний Назар Хлобозов. О смерти спортсмена сообщили в самом клубе.

Момент ДТП, в которое попал Назар Хлобозов. Видео © t.me / Kras Mash

"Назару было всего 17 лет. Один из самых талантливых воспитанников РК "Красный Яр", неоднократный победитель первенства России, чемпион страны среди юношей ушёл из жизни в самом начале. Ужасная трагедия", — уточняется в тексте.

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Напомним, авария произошла в Красноярске 5 ноября. "Лада-приора" вылетела на скользкой дороге прямо под автобус. Водитель легковушки и два пассажира скончались на месте, а сидевший с ними 17-летний подросток Назар Хлобозов был госпитализирован в тяжёлом состоянии. В автобусе никто не пострадал. По предварительной информации, причиной ДТП стала летняя резина "Лады-приоры".

Татьяна Миссуми
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