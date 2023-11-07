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7 ноября, 12:46

Спикер муниципальной думы Виктор Ильин погиб в ДТП в Североуральске

<p>ВК / <a href="https://vk.com/viktorilin345" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Виктор Ильин</a></p>

ВК / Виктор Ильин

Председатель думы Североуральского городского округа Виктор Ильин в возрасте 61 года погиб в результате ДТП. Коллеги чиновника выразили свои соболезнования.

"Глава Североуральского округа Светлана Миронова, администрация, депутаты и аппарат думы выражают искренние соболезнования родным и близким Виктора Ивановича [Ильина]", — написали в пресс-службе горадминистрации.

В УГИБДД Свердловской области рассказали, что ДТП произошло на трассе "Серов – Североуральск – Ивдель", когда Lada Priora столкнулась с Hyundai Solaris. В какой именно машине ехал Ильин, неизвестно.

Как пишет Ura.ru, у мэра Североуральска Светланы Мироновой были претензии к Ильину в последнее время. Хотя в 2022-ом она пролоббировала его вопреки градообразующему СУБР. Источники агентства уточнили, что Ильин хотел самостоятельности и вёл себя своеобразно.

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Александра Мышляева
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