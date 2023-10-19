Бывший министр культуры СССР Василий Захаров ушёл из жизни

Министр культуры Советского Союза (1986–1989 годы) и чрезвычайный и полномочный посланник второго класса в отставке Василий Захаров скончался в возрасте 89 лет. Его не стало 17 октября, сообщили в российском МИД.

Захарова отличали высокий профессионализм, трудолюбие, ответственное отношение к порученному делу, скромность и отзывчивость в отношениях с коллегами.

Василий Захаров родился 5 января 1934 года в деревне Хриплы Тверской области. В 1983–1986 годах он занимал пост первого заместителя заведующего отделом ЦК КПСС, второго секретаря Московского горкома КПСС. В 1986– 1989 годы был министром культуры СССР, в 1989–1990 годы был зампредседателя Совета министров РСФСР. С 1990-го он занимал должность советника-посланника СССР в Югославии. В 1994 году вышел в отставку.