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Регион
Опубликовано 22 октября 2023, 14:00
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Умер бывший депутат Госдумы Пузановский

Депутат Госдумы I–III созывов Адриан Пузановский умер в возрасте 81 года

Адриан Пузановский. Обложка © t.me / Сергей Неверов

Адриан Пузановский. Обложка © t.me / Сергей Неверов

Бывший депутат Госдумы Адриан Пузановский умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента от фракции "Единой России" Сергей Неверов.

"21 октября ушёл из жизни Адриан Пузановский. Депутат первых трёх созывов Государственной думы. Мы вместе работали в "Народном депутате", он представлял интересы жителей Костромской области", — написал Неверов в телеграм-канале, добавив, что умерший был ярким и отзывчивым человеком.

Адриан Пузановский родился в Молдавской ССР. В 1965 году окончил Кишинёвский государственный университет имени В.И. Ленина (ныне Молдавский государственный университет). Доктор экономических наук, профессор, занимался преподавательской деятельностью. С 1982 года — в Костромском сельскохозяйственном институте (ныне Костромская государственная сельскохозяйственная академия). Депутат Госдумы I–III созывов от Костромского одномандатного округа. В первый созыв был избран от движения "Достоинство и милосердие", во второй — от Аграрной партии. В третьем созыве был членом группы "Народный депутат".

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