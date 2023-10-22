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22 октября, 11:00

Умер бывший депутат Госдумы Пузановский

Депутат Госдумы I–III созывов Андриан Пузановский умер в возрасте 81 года

<p>Андриан Пузановский. Обложка © <a href="https://xn--100-5cd3cmnarjl.xn--p1ai/participants/munarh-kos/andrian" target="_blank" rel="noopener noreferrer">кострома100.рф</a></p>

Андриан Пузановский. Обложка © кострома100.рф

Бывший депутат Госдумы Андриан Пузановский умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента от фракции "Единой России" Сергей Неверов.

"21 октября ушёл из жизни Андриан Пузановский. Депутат первых трёх созывов Государственной думы. Мы вместе работали в "Народном депутате", он представлял интересы жителей Костромской области", — написал Неверов в телеграм-канале, добавив, что умерший был ярким и отзывчивым человеком.

Андриан Пузановский родился в Молдавской ССР. В 1965 году окончил Кишинёвский государственный университет имени В.И. Ленина (ныне Молдавский государственный университет). Доктор экономических наук, профессор, занимался преподавательской деятельностью. С 1982 года — в Костромском сельскохозяйственном институте (ныне Костромская государственная сельскохозяйственная академия). Депутат Госдумы I–III созывов от Костромского одномандатного округа. В первый созыв был избран от движения "Достоинство и милосердие", во второй — от Аграрной партии. В третьем созыве был членом группы "Народный депутат".

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Никита Никонов
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