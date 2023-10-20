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20 октября, 09:57

Бывший пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов умер от рака

<p>Альви Каримов. Обложка © ТАСС / Елена Афонина</p>

Альви Каримов. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

В возрасте 73 лет ушёл из жизни бывший пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова — журналист и писатель Альви Каримов. Родственники назвали причиной смерти онкологию. Об этом пишет его знакомый — обозреватель Александр Гамов.

"Выдающийся журналист. Писатель. Политик. Сын чеченского народа. Славный россиянин. Теперь его — Альви Каримова — не стало. <…> Много лет — бессменный пресс-секретарь Рамзана Кадырова. Мы с Альви дружили", написал он в телеграм-канале.

Каримов работал корреспондентом "Интерфакса" на Северном Кавказе до 2009 года. Ещё в 2000-м он стал помощником чеченского лидера Ахмата Кадырова, затем трудился на посту пресс-секретаря нынешнего главы республики Рамзана Кадырова. Каримов стал почётным гражданином и заслуженным журналистом Чечни.

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Татьяна Миссуми
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