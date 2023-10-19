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19 октября, 08:52
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Умер Сергей Гладков — знаменитый клоун из "Деревни дураков"

На Украине умер актёр Сергей Гладков, известный по шоу "Каламбур"

Умер украинский актёр, сценарист и звукорежиссёр Сергей Гладков, известный своими ролями в шоу "Каламбур". Об утрате сообщили в соцсетях популярного в 90-х проекта. Прощание с Гладковым пройдёт в Одессе 21 октября.

Отметим, что именно этот артист играл знаменитого клоуна в скетче "Деревня дураков", Дранкеля в "Железном капуте" и очаровательную миссис Бурпул в "Крутом пике". Ему было всего 60 лет.

Звезда советского фильма "Чудак из пятого "Б" умерла за 11 дней до дня рождения

Звезда советского фильма "Чудак из пятого "Б" умерла за 11 дней до дня рождения

А ранее на этой неделе на 89-м году жизни скончался советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам Геннадий Гладков. Славу ему принесла работа над мультфильмом "Бременские музыканты" и его продолжением.

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YouTube / Fool's Village

Марина Калегина
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