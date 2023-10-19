Умер Сергей Гладков — знаменитый клоун из "Деревни дураков"

Умер украинский актёр, сценарист и звукорежиссёр Сергей Гладков, известный своими ролями в шоу "Каламбур". Об утрате сообщили в соцсетях популярного в 90-х проекта. Прощание с Гладковым пройдёт в Одессе 21 октября.

Отметим, что именно этот артист играл знаменитого клоуна в скетче "Деревня дураков", Дранкеля в "Железном капуте" и очаровательную миссис Бурпул в "Крутом пике". Ему было всего 60 лет.