Умер Сергей Гладков — знаменитый клоун из "Деревни дураков"
На Украине умер актёр Сергей Гладков, известный по шоу "Каламбур"
Умер украинский актёр, сценарист и звукорежиссёр Сергей Гладков, известный своими ролями в шоу "Каламбур". Об утрате сообщили в соцсетях популярного в 90-х проекта. Прощание с Гладковым пройдёт в Одессе 21 октября.
Отметим, что именно этот артист играл знаменитого клоуна в скетче "Деревня дураков", Дранкеля в "Железном капуте" и очаровательную миссис Бурпул в "Крутом пике". Ему было всего 60 лет.
А ранее на этой неделе на 89-м году жизни скончался советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам Геннадий Гладков. Славу ему принесла работа над мультфильмом "Бременские музыканты" и его продолжением.
YouTube / Fool's Village