Американский эсминец атаковали с территории Йемена

Эсминец Военно-морских сил США Carney и ряд торговых судов в Красном море обстреляли с территории Йемена. По данным Al Jazeera, в результате никто не пострадал, а военный корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна.

Он уточнил, что Carney ликвидировал БПЛА и зафиксировал минимум одну баллистическую ракету, которая была выпущена по торговому судну. Ранее телеканал сообщал, что одно из двух израильских судов повреждено при нападении хуситов в Красном море.