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3 декабря, 17:40

Американский эсминец атаковали с территории Йемена

Al Jazeera: Эсминец ВМС США Carney отразил атаку беспилотника хуситов

Эсминец Военно-морских сил США Carney и ряд торговых судов в Красном море обстреляли с территории Йемена. По данным Al Jazeera, в результате никто не пострадал, а военный корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна.

"Эсминец Carney отразил атаку беспилотников и ракет, запущенных с территории, контролируемой йеменскими хуситами", — приводит телеканал слова чиновника Министерства обороны Соединённых Штатов.

Он уточнил, что Carney ликвидировал БПЛА и зафиксировал минимум одну баллистическую ракету, которая была выпущена по торговому судну. Ранее телеканал сообщал, что одно из двух израильских судов повреждено при нападении хуситов в Красном море.

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Ранее телеканал Al-Hadath сообщил, что йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Уточняется, что атака была совершена с помощью дронов. Напомним, хуситы уже атаковали суда в этом регионе. В прошлый раз под удар попал израильский корабль, а представители движения пообещали, что будут атаковать любые суда еврейского государства.

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Wikipedia / U.S. Navy photo by Journalist Seaman Apprentice Charles A. Ordoqui

Никита Осипов
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