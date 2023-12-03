Американский эсминец атаковали с территории Йемена
Al Jazeera: Эсминец ВМС США Carney отразил атаку беспилотника хуситов
Эсминец Военно-морских сил США Carney и ряд торговых судов в Красном море обстреляли с территории Йемена. По данным Al Jazeera, в результате никто не пострадал, а военный корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна.
"Эсминец Carney отразил атаку беспилотников и ракет, запущенных с территории, контролируемой йеменскими хуситами", — приводит телеканал слова чиновника Министерства обороны Соединённых Штатов.
Он уточнил, что Carney ликвидировал БПЛА и зафиксировал минимум одну баллистическую ракету, которая была выпущена по торговому судну. Ранее телеканал сообщал, что одно из двух израильских судов повреждено при нападении хуситов в Красном море.
Ранее телеканал Al-Hadath сообщил, что йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Уточняется, что атака была совершена с помощью дронов. Напомним, хуситы уже атаковали суда в этом регионе. В прошлый раз под удар попал израильский корабль, а представители движения пообещали, что будут атаковать любые суда еврейского государства.