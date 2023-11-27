Американские моряки схватили пиратов, напавших на танкер с кислотой у берегов Йемена

Американские военные задержали и допросили пиратов, которые напали на танкер Central Park, перевозивший фосфорную кислоту, у берегов Йемена. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

В захвате участвовали пятеро вооружённых боевиков, но они не смогли добраться до членов экипажа, которые забаррикадировались в трюме. После нескольких неудачных попыток выломать дверь в каюты пираты на своей лодке попытались вернуться к берегам Йемена, где их по пути и настигло правосудие.

"Персонал ВМС США преследовал субъектов, производя предупредительные выстрелы, в то же время их преследовал боевой вертолёт США. Японский эсминец помог авианосцу USS Mason в перехвате", — информирует телеканал.