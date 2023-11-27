Американские моряки схватили пиратов, напавших на танкер с кислотой у берегов Йемена
Fox News: ВМС США задержали пиратов, напавших на танкер Central Park
Американские военные задержали и допросили пиратов, которые напали на танкер Central Park, перевозивший фосфорную кислоту, у берегов Йемена. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.
В захвате участвовали пятеро вооружённых боевиков, но они не смогли добраться до членов экипажа, которые забаррикадировались в трюме. После нескольких неудачных попыток выломать дверь в каюты пираты на своей лодке попытались вернуться к берегам Йемена, где их по пути и настигло правосудие.
"Персонал ВМС США преследовал субъектов, производя предупредительные выстрелы, в то же время их преследовал боевой вертолёт США. Японский эсминец помог авианосцу USS Mason в перехвате", — информирует телеканал.
В результате никто из членов экипажа танкера не пострадал, груз тоже остался в целости и сохранности.
Ранее Лайф писал, что израильское судно подверглось обстрелу в Аравийском море. А представители движения "Ансар Аллах" пригрозили, что йеменские хуситы будут атаковать любые суда Израиля. Они заявили, что под ударом окажутся в том числе гражданские корабли, если будут в зоне поражения их орудий. Позже стало известно о том, что движение "Ансар Аллах" захватило судно Galaxy Leader в Красном море. Корабль был отбуксирован к берегам Йемена.