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3 октября, 02:05

Жителей залива Сан-Франциско держат в страхе грабящие яхты и дома пираты

Fox News: В заливе Сан-Франциско появились пираты, нападающие на местных жителей

В США в заливе Сан-Франциско (Калифорния) жители вынуждены защищать свои яхты и плавучие дома от так называемых пиратов, сообщает Fox News.

Всё это последствия разразившегося в Окленде кризиса с бездомными. Они используют брошенные или украденные лодки, чтобы совершать набеги на многочисленные причалы в устье реки Окленд-Аламеда. Людям, проживающим в плавучих домах и яхтах в заливе, приходится физически противостоять грабителям. Капитан местного порта Брок де Лаппе отметил, что преступность выросла "до поистине невыносимого уровня".

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Жители небезосновательно опасаются не только за имущество, но и за свою жизнь. Так, на заседании Комиссии по охране и развитию залива Сан-Франциско одна женщина рассказала, что услышала крики о помощи и обнаружила дрейфующего в темноте молодого человека на паруснике, трос которого перерезал "пират". Мотора и возможности управлять судном у него не было. Она отбуксировала его к берегу — только благодаря отсутствию ветра ей удалось выйти в море и спасти потерпевшего.

А ранее Лайф писал, что в США резко подорожали бензин и дизель на фоне масштабного сокращения добычи странами ОПЕК+ и запрета на экспорт топлива из России. Цены на американских заправках уже достигают четырёх долларов за галлон. Запасы нефти сократились с 600 миллионов баррелей до 346,8 миллиона, что является минимальным значением с 1983 года.

Обложка ©

Unsplash / Nicole Keller

Лариса Сафронова
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