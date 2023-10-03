Жителей залива Сан-Франциско держат в страхе грабящие яхты и дома пираты

В США в заливе Сан-Франциско (Калифорния) жители вынуждены защищать свои яхты и плавучие дома от так называемых пиратов, сообщает Fox News.

Всё это последствия разразившегося в Окленде кризиса с бездомными. Они используют брошенные или украденные лодки, чтобы совершать набеги на многочисленные причалы в устье реки Окленд-Аламеда. Людям, проживающим в плавучих домах и яхтах в заливе, приходится физически противостоять грабителям. Капитан местного порта Брок де Лаппе отметил, что преступность выросла "до поистине невыносимого уровня".

Жители небезосновательно опасаются не только за имущество, но и за свою жизнь. Так, на заседании Комиссии по охране и развитию залива Сан-Франциско одна женщина рассказала, что услышала крики о помощи и обнаружила дрейфующего в темноте молодого человека на паруснике, трос которого перерезал "пират". Мотора и возможности управлять судном у него не было. Она отбуксировала его к берегу — только благодаря отсутствию ветра ей удалось выйти в море и спасти потерпевшего.