Хуситы выступили с заявлением после захвата израильского судна
"Ансар Аллах" подтвердило захват судна Израиля с экипажем в Красном море
Заявление Вооружённых сил Йемена относительно контроля ВМС Йемена над израильским кораблём. Обложка © t.me / MilitaryMediaY
Йеменские хуситы заявили о том, что захватили в Красном море судно Израиля, задержали экипаж и отбуксировали корабль к берегам Йемена. Об этом говорится в телеграм-канале представителя движения "Ансар Аллах" Яхьи Сариа.
"Вооружённые силы Йемена провели военную операцию в Красном море, результатом которой стал захват израильского корабля. Он доставлен к йеменскому побережью. Вооружённые силы Йемена обращаются с экипажем корабля в соответствии с учением и ценностями нашей исламской религии", — сказано в публикации.
Напомним, ранее представители движения "Ансар Аллах" пригрозили, что йеменские хуситы будут атаковать любые суда Израиля. Они заявили, что под ударом окажутся в том числе гражданские корабли, если будут в зоне поражения их орудий. Вскоре стало известно о том, что движение "Ансар Аллах" захватило судно Galaxy Leader в Красном море.