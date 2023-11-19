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19 ноября, 17:28

Хуситы выступили с заявлением после захвата израильского судна

"Ансар Аллах" подтвердило захват судна Израиля с экипажем в Красном море

<p>Заявление Вооружённых сил Йемена относительно контроля ВМС Йемена над израильским кораблём. Обложка © <a href="https://t.me/MilitaryMediaY/37813" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / MilitaryMediaY</a></p>

Заявление Вооружённых сил Йемена относительно контроля ВМС Йемена над израильским кораблём. Обложка © t.me / MilitaryMediaY

Йеменские хуситы заявили о том, что захватили в Красном море судно Израиля, задержали экипаж и отбуксировали корабль к берегам Йемена. Об этом говорится в телеграм-канале представителя движения "Ансар Аллах" Яхьи Сариа.

"Вооружённые силы Йемена провели военную операцию в Красном море, результатом которой стал захват израильского корабля. Он доставлен к йеменскому побережью. Вооружённые силы Йемена обращаются с экипажем корабля в соответствии с учением и ценностями нашей исламской религии", сказано в публикации.

Напомним, ранее представители движения "Ансар Аллах" пригрозили, что йеменские хуситы будут атаковать любые суда Израиля. Они заявили, что под ударом окажутся в том числе гражданские корабли, если будут в зоне поражения их орудий. Вскоре стало известно о том, что движение "Ансар Аллах" захватило судно Galaxy Leader в Красном море.

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Юрий Лысенко
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