Хуситы выступили с заявлением после захвата израильского судна

Йеменские хуситы заявили о том, что захватили в Красном море судно Израиля, задержали экипаж и отбуксировали корабль к берегам Йемена. Об этом говорится в телеграм-канале представителя движения "Ансар Аллах" Яхьи Сариа.

"Вооружённые силы Йемена провели военную операцию в Красном море, результатом которой стал захват израильского корабля. Он доставлен к йеменскому побережью. Вооружённые силы Йемена обращаются с экипажем корабля в соответствии с учением и ценностями нашей исламской религии", — сказано в публикации.