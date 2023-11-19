Израиль осудил захват судна в Красном море и обвинил в этом Иран
Израиль осуждает захват йеменскими хуситами грузового судна в Красном море, следует из заявления канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Там возложили вину за это на Иран.
"Судно, принадлежащее британской компании и управляемое японской компанией, было захвачено по прихоти Ирана ополченцами-хуситами в Йемене", — заявили в канцелярии.
Напомним, сегодня йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" — они же хуситы — захватили грузовое судно Galaxy Leader в Красном море. На борту грузового корабля находится 22 члена экипажа. Ожидается заявление лидера движения.
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