Израиль осудил захват судна в Красном море и обвинил в этом Иран

Израиль осуждает захват йеменскими хуситами грузового судна в Красном море, следует из заявления канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Там возложили вину за это на Иран.

"Судно, принадлежащее британской компании и управляемое японской компанией, было захвачено по прихоти Ирана ополченцами-хуситами в Йемене", — заявили в канцелярии.