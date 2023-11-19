Йеменские хуситы захватили грузовое судно израильской компании в Красном море
Al Arabiya: Движение "Ансар Аллах" захватило судно Galaxy Leader в Красном море
Galaxy Leader. Обложка © marinetraffic.com / Rolf Jonsen
Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) захватило грузовое судно Galaxy Leader в Красном море. Об этом сообщает Al Arabiya.
По его данным, речь идёт о судне, которое ходит под флагом Багамских Островов. На борту грузового корабля находится 22 члена экипажа. Ожидается, что представитель хуситов сделает важное объявление в ближайшие часы.
Как сообщает Yediotnews, судно принадлежит израильской компании Onger, члены экипажа на борту, судя по всему, из Японии. Между тем подтверждение захвата корабля дали в Армии обороны Израиля. Однако, по данным ЦАХАЛ, под удар попал не израильский корабль.
"Захват грузового судна хуситами вблизи Йемена на юге Красного моря является очень серьёзным событием глобального уровня. Это корабль, который покинул Турцию и направлялся в Индию с международным гражданским экипажем без израильтян", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее представители движения "Ансар Аллах" пригрозили, что йеменские хуситы будут атаковать любые суда Израиля. Они заявили, что под ударом окажутся в том числе гражданские корабли, если окажутся в зоне поражения их орудий.