Йеменские хуситы пригрозили наносить удары по гражданским судам Израиля

Йеменские хуситы будут атаковать любые суда Израиля, в том числе гражданские, если те окажутся в зоне поражения их орудий. Об этом в телеграм-канале заявил представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа.

"Вооружённые силы Йемена объявляют, что они будут атаковать любые из следующих типов судов: передвигающиеся под флагом сионистского образования (Израиля. — Прим. Лайфа), эксплуатируемые израильскими компаниями, принадлежащие израильским компаниям", — сказано в публикации представителя йеменских хуситов.