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19 ноября, 10:05

Йеменские хуситы пригрозили наносить удары по гражданским судам Израиля

Движение "Ансар Аллах" заявило, что будет атаковать гражданские суда Израиля

Йеменские хуситы будут атаковать любые суда Израиля, в том числе гражданские, если те окажутся в зоне поражения их орудий. Об этом в телеграм-канале заявил представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа.

"Вооружённые силы Йемена объявляют, что они будут атаковать любые из следующих типов судов: передвигающиеся под флагом сионистского образования (Израиля. Прим. Лайфа), эксплуатируемые израильскими компаниями, принадлежащие израильским компаниям", сказано в публикации представителя йеменских хуситов.

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Ранее йеменские хуситы показали, как запускают ракеты в сторону Израиля. Подчёркивается, что ракеты были направлены на "недра сионистского образования" на израильской территории.

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Shutterstock

Юрий Лысенко
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