Йеменские повстанцы из шиитского движения "Ансар Алла" опубликовали видео запуска ракет по Израилю. На нём пуски в разное время суток. На одной из площадок виднеется флаг Палестины.

Йеменские хуситы показали, как запускают ракеты в сторону Израиля. Видео © Mmy.ye

Видео называется "Совместные операции ракетных войск Йемена и Военно-воздушных сил (ВВС) по целям в глубине израильского образования в Палестине". Подчёркивается, что ракеты были направлены на "недра сионистского образования" в Израиле.