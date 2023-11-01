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1 ноября, 15:04

Йеменские хуситы показали, как запускают ракеты в сторону Израиля

Йеменские повстанцы из шиитского движения "Ансар Алла" опубликовали видео запуска ракет по Израилю. На нём пуски в разное время суток. На одной из площадок виднеется флаг Палестины.

Йеменские хуситы показали, как запускают ракеты в сторону Израиля. Видео © Mmy.ye

Видео называется "Совместные операции ракетных войск Йемена и Военно-воздушных сил (ВВС) по целям в глубине израильского образования в Палестине". Подчёркивается, что ракеты были направлены на "недра сионистского образования" в Израиле.

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А вчера в Израиле заявили об уничтожении над Красным морем беспилотника, летевшего из Йемена. Предупреждение о проникновении вражеского объекта сработало в Эйлате и районе Эйлота.

Обложка ©

Mmy.ye

Матвей Константинов
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