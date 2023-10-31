ЦАХАЛ сбила йеменский беспилотник над Красным морем

Над Красным морем сбили беспилотник, который направлялся из Йемена в сторону Израиля. Об этом сообщает местное радио Kan.

"В Эйлате и районе Эйлота сработало предупреждение о проникновении вражеского объекта. Судя по всему, это был беспилотный аппарат, запущенный из Йемена в сторону Израиля. ЦАХАЛ перехватила БПЛА над Красным морем, прежде чем он достиг территории Израиля", — говорится в сообщении.

Между тем в пресс-службе Армии обороны Израиля сегодня утром сообщали, что в районе Эйлата на юге Израиля звучали сирены, сообщающие о вторжении вражеского самолёта. Там подтвердили, что системы ЦАХАЛ обнаружили некую воздушную цель, приближающуюся к израильской территории, а также заверили, что никакой угрозы или риска для мирного населения не было.