Армия Саудовской Аравии приведена в боевую готовность из-за южного соседа
Bloomberg: ВС Саудовской Аравии приведены в повышенную готовность из-за Йемена
Все подразделения Вооружённых сил Саудовской Аравии получили приказ о приведении в состояние повышенной боевой готовности. Поводом для активизации армии послужило обострение ситуации на границе с Йеменом, сказано в материале агентства Bloomberg.
В издании напомнили, что недавно четыре саудовских военнослужащих погибли в ходе перестрелки с членами движения "Ансар Аллах". Также хуситы предпринимали попытку нанести удар по северному соседу, однако ракета была перехвачена средствами ПВО.
Поводом для начала столкновений послужило вмешательство йеменских повстанцев в конфликт Израиля и Палестины, уверены в агентстве. 19 октября члены группировки пытались атаковать ЦАХАЛ ракетами и БПЛА, однако дежуривший в Красном море эсминец ВМС США сбил воздушные цели.
Между тем Армия обороны Израиля объявила о расширении масштабов наземной операции в секторе Газа. Границу с анклавом пересекли дополнительные пехотные и бронетанковые подразделения, которым предстоит поучаствовать в третьей фазе боевых действий.
ТАСС / AP / Bob Daugherty