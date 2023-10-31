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31 октября, 02:55

Армия Саудовской Аравии приведена в боевую готовность из-за южного соседа

Bloomberg: ВС Саудовской Аравии приведены в повышенную готовность из-за Йемена

Все подразделения Вооружённых сил Саудовской Аравии получили приказ о приведении в состояние повышенной боевой готовности. Поводом для активизации армии послужило обострение ситуации на границе с Йеменом, сказано в материале агентства Bloomberg.

В издании напомнили, что недавно четыре саудовских военнослужащих погибли в ходе перестрелки с членами движения "Ансар Аллах". Также хуситы предпринимали попытку нанести удар по северному соседу, однако ракета была перехвачена средствами ПВО.

Поводом для начала столкновений послужило вмешательство йеменских повстанцев в конфликт Израиля и Палестины, уверены в агентстве. 19 октября члены группировки пытались атаковать ЦАХАЛ ракетами и БПЛА, однако дежуривший в Красном море эсминец ВМС США сбил воздушные цели.

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Между тем Армия обороны Израиля объявила о расширении масштабов наземной операции в секторе Газа. Границу с анклавом пересекли дополнительные пехотные и бронетанковые подразделения, которым предстоит поучаствовать в третьей фазе боевых действий.

Обложка ©

ТАСС / AP / Bob Daugherty

Илья Пушкарев
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