Армия Саудовской Аравии приведена в боевую готовность из-за южного соседа

Все подразделения Вооружённых сил Саудовской Аравии получили приказ о приведении в состояние повышенной боевой готовности. Поводом для активизации армии послужило обострение ситуации на границе с Йеменом, сказано в материале агентства Bloomberg.

В издании напомнили, что недавно четыре саудовских военнослужащих погибли в ходе перестрелки с членами движения "Ансар Аллах". Также хуситы предпринимали попытку нанести удар по северному соседу, однако ракета была перехвачена средствами ПВО.