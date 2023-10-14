Саудовская Аравия приостановила нормализацию отношений с Израилем

Власти Саудовской Аравии решили приостановить нормализацию отношений с Израилем и проинформировали об этом Белый дом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, страна прекратила дипломатическую работу по нормализации связей на фоне обострения и так напряжённых отношений между Израилем и Палестиной. Стоит отметить, что это именно пауза, а не конец дипломатических усилий между сторонами.

При этом американский чиновник заявил агентству, что Вашингтон будет и дальше поддерживать контакты с Эр-Риядом, отметив, что США не получали информации о приостановке нормализации отношений. По мнению обозревателя Bloomberg, Штаты просто получили мощнейший удар от саудовцев, который нанёс урон в первую очередь амбициям нынешнего американского лидера и его внешней политике, в том числе на Ближнем Востоке.