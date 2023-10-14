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14 октября, 12:23

Саудовская Аравия приостановила нормализацию отношений с Израилем

Bloomberg: Эр-Рияд уведомил США о приостановке нормализации отношений с Израилем

Власти Саудовской Аравии решили приостановить нормализацию отношений с Израилем и проинформировали об этом Белый дом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, страна прекратила дипломатическую работу по нормализации связей на фоне обострения и так напряжённых отношений между Израилем и Палестиной. Стоит отметить, что это именно пауза, а не конец дипломатических усилий между сторонами.

При этом американский чиновник заявил агентству, что Вашингтон будет и дальше поддерживать контакты с Эр-Риядом, отметив, что США не получали информации о приостановке нормализации отношений. По мнению обозревателя Bloomberg, Штаты просто получили мощнейший удар от саудовцев, который нанёс урон в первую очередь амбициям нынешнего американского лидера и его внешней политике, в том числе на Ближнем Востоке.

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Кстати, ранее в США связали нападение ХАМАС на Израиль с Саудовской Аравией. По мнению издания The National Interest, палестинские радикалы при помощи атак и бомбёжек хотели сорвать зарождающееся сближение Тель-Авива с другими арабскими государствами, особенно с Эр-Риядом.

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Shutterstock

Николь Вербер
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