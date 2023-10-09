В США связали нападение ХАМАС на Израиль с Саудовской Аравией

"Нападение ХАМАС, помимо его очевидной цели причинить боль Израилю, направлено на то, чтобы наложить вето на зарождающееся сближение между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами, особенно Саудовской Аравией", — считает обозреватель Карлос Роа.

По его словам, потепление отношений между странами являлось "монументальным сдвигом в геополитике Ближнего Востока". Однако сейчас Саудовская Аравия находится в шатком положении. Стремление к взаимодействию с Израилем было продиктовано желанием противодействовать амбициям Ирана в этом регионе и возможностью заполучить израильские технологии. Но на фоне нынешней ситуации в секторе Газа сближение с Тель-Авивом не оценит собственное население, поскольку в королевстве исторически поддерживают палестинцев.