В США связали нападение ХАМАС на Израиль с Саудовской Аравией
NI: ХАМАС ударил по Израилю, чтобы предотвратить его сближение с Эр-Риядом
Разрушения в Тель-Авиве. Обложка © Telegram / HAMAS
Палестинское радикальное движение ХАМАС ставило целью атак сорвать зарождающееся сближение Тель-Авива и Эр-Рияда. Об этом пишет The National Interest.
"Нападение ХАМАС, помимо его очевидной цели причинить боль Израилю, направлено на то, чтобы наложить вето на зарождающееся сближение между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами, особенно Саудовской Аравией", — считает обозреватель Карлос Роа.
По его словам, потепление отношений между странами являлось "монументальным сдвигом в геополитике Ближнего Востока". Однако сейчас Саудовская Аравия находится в шатком положении. Стремление к взаимодействию с Израилем было продиктовано желанием противодействовать амбициям Ирана в этом регионе и возможностью заполучить израильские технологии. Но на фоне нынешней ситуации в секторе Газа сближение с Тель-Авивом не оценит собственное население, поскольку в королевстве исторически поддерживают палестинцев.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о том, что по меньшей мере 700 израильтян были убиты, более 2200 получили ранения, а с палестинской стороны — более 300 убиты и около двух тысяч пострадали. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона.