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19 октября, 20:27

Американский эсминец в Красном море предотвратил ракетную атаку Йемена на Израиль

Пентагон: Эсминец ВМС США перехватил ракеты и беспилотники, выпущенные из Йемена

<p>Эсминец ВМС США USS Carney. Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/usnavy/50009180092/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Official U.S. Navy Page</a></p>

Эсминец ВМС США USS Carney. Обложка © Flickr / Official U.S. Navy Page

Эсминец ВМС США USS Carney в Красном море перехватил крылатые ракеты и беспилотники, выпущенные из Йемена. Мишенью, по предварительным данным, был Израиль, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"USS Carney сегодня сбил три крылатые ракеты и несколько беспилотных летательных аппаратов, запущенных хуситами в Йемене", — сказал представитель Пентагона.

По его словам, среди американских военных потерь нет. Райдер добавил, что не может точно назвать цели ракет и беспилотников, но, согласно предварительным оценкам, они летели в сторону Израиля.

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А ранее в Восточное Средиземноморье прибыл американский авианосец "Джеральд Форд", чьё присутствие в США назвали необходимым на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. О том, как он может повлиять на расклад сил, читайте в нашем материале. После этого Пентагон принял решение отправить второй авианосец с ударной группой. Кроме того, для отправки на Ближний Восток было отобрано около двух тысяч военнослужащих. Таким образом, Вашингтон якобы хочет послать сигнал Ирану и предотвратить перерастание конфликта в Газе в масштабы регионального. При этом президент РФ Владимир Путин уверен, что Штаты своими действиями лишь накаляют обстановку.

Андрей Бражников
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