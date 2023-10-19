Американский эсминец в Красном море предотвратил ракетную атаку Йемена на Израиль

Эсминец ВМС США USS Carney в Красном море перехватил крылатые ракеты и беспилотники, выпущенные из Йемена. Мишенью, по предварительным данным, был Израиль, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"USS Carney сегодня сбил три крылатые ракеты и несколько беспилотных летательных аппаратов, запущенных хуситами в Йемене", — сказал представитель Пентагона.