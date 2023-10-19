Американский эсминец в Красном море предотвратил ракетную атаку Йемена на Израиль
Пентагон: Эсминец ВМС США перехватил ракеты и беспилотники, выпущенные из Йемена
Эсминец ВМС США USS Carney. Обложка © Flickr / Official U.S. Navy Page
Эсминец ВМС США USS Carney в Красном море перехватил крылатые ракеты и беспилотники, выпущенные из Йемена. Мишенью, по предварительным данным, был Израиль, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"USS Carney сегодня сбил три крылатые ракеты и несколько беспилотных летательных аппаратов, запущенных хуситами в Йемене", — сказал представитель Пентагона.
По его словам, среди американских военных потерь нет. Райдер добавил, что не может точно назвать цели ракет и беспилотников, но, согласно предварительным оценкам, они летели в сторону Израиля.
А ранее в Восточное Средиземноморье прибыл американский авианосец "Джеральд Форд", чьё присутствие в США назвали необходимым на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. О том, как он может повлиять на расклад сил, читайте в нашем материале. После этого Пентагон принял решение отправить второй авианосец с ударной группой. Кроме того, для отправки на Ближний Восток было отобрано около двух тысяч военнослужащих. Таким образом, Вашингтон якобы хочет послать сигнал Ирану и предотвратить перерастание конфликта в Газе в масштабы регионального. При этом президент РФ Владимир Путин уверен, что Штаты своими действиями лишь накаляют обстановку.