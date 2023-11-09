В Пентагоне подтвердили, что хуситы сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper

В Министерстве обороны Соединённых Штатов признали, что правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) сбило американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper над территориальными водами страны. Об этом со ссылкой на представителя в оборонном ведомстве США сообщает РИА "Новости".

"Мы можем подтвердить, что американский военный дистанционно пилотируемый летательный аппарат MQ-9 был сбит у побережья Йемена силами хуситов", — рассказал собеседник информагентства.

Также в Пентагоне подчеркнули, что расследованием случившегося занимается Центральное командование Вооружённых сил США, в зону ответственности которого входит Ближний Восток.