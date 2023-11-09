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9 ноября, 00:42

В Пентагоне подтвердили, что хуситы сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper

В Министерстве обороны Соединённых Штатов признали, что правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) сбило американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper над территориальными водами страны. Об этом со ссылкой на представителя в оборонном ведомстве США сообщает РИА "Новости".

"Мы можем подтвердить, что американский военный дистанционно пилотируемый летательный аппарат MQ-9 был сбит у побережья Йемена силами хуситов", — рассказал собеседник информагентства.

Также в Пентагоне подчеркнули, что расследованием случившегося занимается Центральное командование Вооружённых сил США, в зону ответственности которого входит Ближний Восток.

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Ранее об этом инциденте сообщил военный представитель хуситов Яхья ас-Сариа. По его словам, движение сбило американский БПЛА, когда он осуществлял враждебные действия в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена в рамках американской военной поддержки Израиля.

Обложка ©

Flickr / Arnie Lee

Алексей Соловьёв
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