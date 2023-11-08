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8 ноября, 17:22

Хуситы в Йемене заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9

Хуситы сообщили, что сбили американский MQ-9 над территориальными водами Йемена

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) сбило беспилотник США MQ-9 над территориальными водами страны. Об этом сообщил их военный представитель Яхья ас-Сариа.

"Наши средства противовоздушной обороны сбили американский MQ-9, когда он осуществлял враждебные действия в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена в рамках американской военной поддержки израильского образования", — отметил он в эфире Al-Masirah.

Яхья ас-Сариа добавил, что эти действия не станут помехой в оказании военной поддержки народу Палестины в секторе Газа.

ЦАХАЛ сбила йеменский беспилотник над Красным морем

ЦАХАЛ сбила йеменский беспилотник над Красным морем

Ранее йеменские хуситы показали, как запускают ракеты в сторону Израиля. На одной из площадок виднелся флаг Палестины.

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ТАСС / Zuma

Никита Осипов
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