Хуситы в Йемене заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) сбило беспилотник США MQ-9 над территориальными водами страны. Об этом сообщил их военный представитель Яхья ас-Сариа.

"Наши средства противовоздушной обороны сбили американский MQ-9, когда он осуществлял враждебные действия в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена в рамках американской военной поддержки израильского образования", — отметил он в эфире Al-Masirah.

Яхья ас-Сариа добавил, что эти действия не станут помехой в оказании военной поддержки народу Палестины в секторе Газа.