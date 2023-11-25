Регион

Уведомления отключены

25 ноября, 11:00

В Аравийском море обстреляли судно Израиля

Израильское судно подверглось обстрелу в Аравийском море. По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, корабль был атакован в Аравийском море ночью 23 ноября.

"Источники Al Mayadeen подтверждают, что израильский корабль подвергся нападению в Аравийском море. Корабль был обстрелян, в результате чего он загорелся", — сообщил телеканал.

Израиль осудил захват судна в Красном море и обвинил в этом Иран

Израиль осудил захват судна в Красном море и обвинил в этом Иран

Ранее представители движения "Ансар Аллах" пригрозили, что йеменские хуситы будут атаковать любые суда Израиля. Они заявили, что под ударом окажутся в том числе гражданские корабли, если будут в зоне поражения их орудий. Позже стало известно о том, что движение "Ансар Аллах" захватило судно Galaxy Leader в Красном море. Корабль был отбуксирован к берегам Йемена.

Обложка ©

Getty Images / Houthi Movement

Александра Мышляева
  • Новости
  • Израиль
  • Ливан
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров