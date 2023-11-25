В Аравийском море обстреляли судно Израиля

Израильское судно подверглось обстрелу в Аравийском море. По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, корабль был атакован в Аравийском море ночью 23 ноября.

"Источники Al Mayadeen подтверждают, что израильский корабль подвергся нападению в Аравийском море. Корабль был обстрелян, в результате чего он загорелся", — сообщил телеканал.