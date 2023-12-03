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3 декабря, 15:17

Хуситы атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе

Al-Hadath: Йеменские хуситы атаковали британское торговое судно

Сторонники йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники. Утверждается, что военный флот США и Израиля противостоял этому.

Подчёркивается, что атака была совершена при помощи беспилотников. Подробности не приводятся.

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Напомним, хуситы уже атаковали суда. В прошлый раз под удар попал израильский корабль, а представители движения пообещали, что будут атаковать любые суда еврейского государства. Оказалось, что они захватили судно Galaxy Leader, после чего отбуксировали его к берегам Йемена.

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Матвей Константинов
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