Хуситы атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе

Сторонники йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники. Утверждается, что военный флот США и Израиля противостоял этому.